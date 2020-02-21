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İran'da koronavirüs vakası sayısı 18'e yükseldi

İran'da koronavirüs vakası sayısı 18'e yükseldi
İran'da koronavirüs vakası sayısı 18'e yükseldi

İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanırken toplam vaka sayısının 18'e yükseldiği belirtildi.

İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Virüsün başkent Tahran'a da sıçradığı ve toplam vaka sayısının 18'e çıktığı bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son gelen laboratuvar raporlarına göre 13 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Bunlardan 7'si Kum şehrinde, 4'ü Tahran'da ve 2'si Gilan'da tespit edilmiştir. Maalesef ki bu 13 kişiden 2'si hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İran Milli Eğitim Bakanlığı Kum şehrinde okulların yarın için tatil ilan edildiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla korona virüsüyle mücadele merkezi kurulurken, Tahran Belediyesi toplu ulaşıma araçları ve şehirde ilaçlama faaliyetine başlandığını belirtti.

Kum şehrinde geçtiğimiz hafta görülen korona virüsü vakasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, virüs ilk 2 günde 5 kişi de görülmüştü.

Aynur Sena Çabuk
 

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