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İran'da maç sonrası kavga çıktı: 60 yaralı

İran'da maç sonrası kavga çıktı: 60 yaralı
İran'da maç sonrası kavga çıktı: 60 yaralı

İran’da Traktör Sazi ve Saypa maçı sonrasında taraftarlar arasında çıkan kavgada 60 kişi yaralandı.

İran’da maç sonrası kavga çıktı: 60 yaralı - Tıkla İzle

İran liginde oynanan Traktör Sazi ve Saypa takımları arasındaki karşılaşma sonrasında Traktör Sazi taraftarları sahaya inerek oyunculara saldırdı. İran'ın Tebriz kentinde oynanan karşılaşmada Saypa Traktör Sazi'yi 1-0 mağlup ederken, maç sonrası takımlarının kötü oyununa sinirlenen Traktör Sazi taraftarları sahaya indi. Traktör Sazi taraftarlarının sahaya inmesi ile başlayan olaylara emniyet güçlerinin de müdahale etmesi sonucu aralarında polis ve sivillerin olduğu 60 kişi yaralandı.  

Aynur Sena Çabuk
 

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