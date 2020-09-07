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İran'da Mavi balina oyunu yüzünden 3 genç hayatını kaybetti

İran'da Mavi balina oyunu yüzünden 3 genç hayatını kaybetti
İran'da Mavi balina oyunu yüzünden 3 genç hayatını kaybetti

İran’da mavi balina oyununun final bölümünü tamamlamak için Hazar denizine atlayan 4 gençten 3’ü hayatını kaybetti.

Mazenderan Eyaleti Sahil Güvenlik Müdürü Naki Kerimiyan, Tebriz, Erdebil, İsfahan ve İze şehirlerinden Hazar sahiline gelen 4 gencin mavi balina oyununun final bölümünü tamamlamak için denize atladıklarını ve 3 gencin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kerimiyan, 4 gencin sahil güvenliğin tüm uyarılarına rağmen denize atladığını belirterek, “4 genç el ele tutuşarak kendilerini denizin derin sularına bıraktılar” ifadelerini kullandı.

Kerimiyan, “Kurtulan bir genç ifadesinde diğerlerini tanımadığını ve mavi balina oyununu tamamlamak için buluşarak buraya geldiklerini söyledi. Elbette emniyet güçleri bu intihar oyununda hayatta kalan genç hakkında soruşturma başlattılar” ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinde online oynanan tehlikeli oyunda, kullanıcıya çeşitli görevler veriliyor. Görevleri yerine getirilemeyen kullanıcılara "öl nasıl olsa yeniden doğacaksın" telkinleri yapıldığı ifade ediliyor.

Aynur Sena Çabuk
 

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