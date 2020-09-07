İran'da öğrencilerin okula gitme zorunluluğu kaldırıldı

İran'da korona virüs salgınının gölgesinde okullar 5 Eylül tarihinde açılmıştı. İran Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sağlık protokollerine bağlı kalarak okulların açıldığı ve korona virüs risk seviyesine göre bazı okullarda eğitimin uzaktan yapılacağı aktarılmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Muhsin Hacı Mirzayi yaptığı açıklamada, öğrencilerin okula gitmek zorunda olmadıklarını belirterek, sadece bazı devlet ve özel okulların öğrencilere okula gelme zorunluluğu uyguladığını belirtti. Mirzayi, "Biz hiçbir zaman okula gitmenin zorunlu olduğunu söylemedik. Öğrenciler için önceliğimiz eğitimin sınıf ortamında yapılması. Ancak okula gitmekte bir zorunluluk yok" ifadelerini kullanarak, "Sınıf ortamında eğitim görmek istemeyen öğrenciler televizyon veya sosyal platformları kullanabilirler" dedi.

Uzaktan eğitim için Bakanlık tarafında üretilen "Şad" adlı programdaki sorunların bu hafta giderileceğini aktaran Mirzayi, isteyen her öğrenciye uzaktan eğitim imkanının sağlanacağını vurguladı. Okullarda yüz yüze eğitimin ise aynı şekilde devam edeceğini belirten Mirzayi, öğrenci sayısına bakılmadan isteyen öğrencilere sınıflarda eğitimin verileceğini kaydetti.

Aynur Sena Çabuk