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İran'da petrol borusu patladı

İran'da petrol borusu patladı
İran'da petrol borusu patladı

İran’ın Kuzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde petrol borusu patladı.

İran’da petrol borusu patladı ! - Tıkla İzle

İran'ın Ahvaz kentinde petrol boru hattında bakım sırasında yangın çıktı. Yangınla birlikte patlamanın yaşandığı bölgenin yakınında bulunan Salih Abad köyü boşaltıldı. Yetkililer, Ahvaz-Omidiye karayolunu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İran Kuzistan Eyaleti Kriz Müdüriyeti Genel Başkanı Kiyameres Hacızade, Ahvaz-Omidiye petrol boru hattında çıkan bir yangın nedeniyle patlama gerçekleştiğini açıkladı. Petrol boru hattında yaşanan patlamanın Ahvaz-Omidiye petrol hattı üzerinde yapılan tamir çalışmaları sırasında yaşandığını aktaran Hacızade, "Petrol hattında çıkan ateşi kontrol altına aldık ve can kaybı yok" dedi.  

Aynur Sena Çabuk
 

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