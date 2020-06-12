İran'da plastik atık deposunda büyük yangın

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde yer alan bir plastik atık deposunda geniş çaplı yangın çıktı. Ahvaz Belediyesi İtfaiye Genel Müdürü İbrahim Kanberi depoda büyük bir yangının çıktığını bildirerek, "Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın aşırı sıcak olması ve coğrafi şartlar itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını engelliyor" dedi.

Söndürme çalışmasına 10 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini belirten Kanberi, 30 itfaiye ekibinin alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadığını aktardı.

Aynur Sena Çabuk