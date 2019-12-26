İran'da protesto ihtimaline karşı internete erişim engeli

İran'da gerçekleştirilen protestolarda yakınları öldürülen kişilerin sosyal medyada yaptıkları kayıplarını anma ve cinayetleri protesto etme çağrısının ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde internete erişim engeli getirildi. Devlet yetkilileri ve telekomünikasyon şirketleri erişim engeli getirildiği iddialarını reddetti. Buna karşılık bazı yarı özel medya kuruluşları Bilgi Teknolojileri Bakanlığında, yurt dışındaki sitelere mobil internet erişiminin orta ve batı İran'daki Elbruzz, Kürdistan ve Zencan eyaletleri ile güneydeki Fars'ta “güvenlik yetkilileri” tarafından engellendiğini söyleyen kaynaklar olduğunu belirtti.

Elbruz'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen protestolarda hayatını kaybedenlerden bir kişinin ailesi sosyal medyada bugün yapılması planlanan protestolar için çağrıda bulununca, toplumsal huzuru bozma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan İran devlet medyası güvenlik önlemi nedeniyle yapılan çeşitli operasyonlarda Amerikan üretimi 126 silahın bulunduğunu açıkladı. Geçtiğimiz ay ABD İran'a “geniş çaplı sansürler” nedeniyle yaptırımlar uygulamasının ardından, İran yetkilileri ülkeden sürgün edilenlerin yan ısıra ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sosyal medya aracılığı ile ülke huzurunu bozmakla suçladı.