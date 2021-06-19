İran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Reisi kazandı

İran'da dün cumhurbaşkanlığı seçimi için yerel saatle 07.00'da başlayan ve 02.00'ye kadar uzatılan oy verme işleminin ardından oy sayım işlemine geçildi. İran Yüksek Seçim Kurulu'nun oy sayımına ilişkin paylaştığı ilk verilere göre 59 milyon 310 bin 307 seçmenin olduğu ülkede 28 milyon 600 bin sandık açıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimini garantileyen muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, şu ana kadar 18 milyon 800 bin oy aldı. Reisi'den sonra en yüksek oyu alan ise 3 milyon 300 bin oyla diğer bir muhafazakar aday Muhsin Rızai oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi Reisi göğüsledi.

Ruhani ve diğer adaylardan Reisi'ye tebrik

İran'da mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan İbrahim Reisi'yi ilk tebrik eden isim oldu. Ruhani halka seçimlere katılım gösterdikleri için teşekkür ederek, “Halkın yeni cumhurbaşkanı olarak seçtiği kişiyi tebrik ediyorum” dedi.

Ruhani, “Henüz resmi olarak seçimi kazananın kim olduğu açıklanmadığı için ben de resmi tebrik mesajımı daha sonra yayınlayacağım. Ancak en çok oyu alanın ve seçimi kazan adayın kim olduğu açık” ifadesini kullandı.

Reformist siyasetçi Cumhurbaşkanı adayı Abdülnasır Hemmeti, diğer muhafazakar adaylar Muhsin Rızai ve Kadızade Haşimi'den de Reisi'ye tebrik mesajları geldi.

Aynur Sena Çabuk



