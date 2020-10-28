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İran'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı kaydedildi

İran'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı kaydedildi
İran'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı kaydedildi

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 415 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan verilerle, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte 6 bin 824 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 415 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 588 bin 648'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 33 bin 714'e ulaştığını açıkladı.

Son verilerle salgın başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı olduğunu sözlerine ekleyen Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Dün son 24 saatte 346 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bugün ise sayı 415 kişiye yükseldi. Bu rakam salgın başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı olarak kaydedildi.

Aynur Sena Çabuk
 

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