İran'da savaş uçağı düştü

İran'ın kuzey batısında bulunan Tebriz şehrinde İran ordusuna ait F-5 savaş uçağı düştü. Tebriz Şehit Fakuri Taarruz Üssü Bilgilendirme Bölümü tarafından yapılan açıklamada, “Uçak teknik bir arıza nedeniyle spor salonunun üzerine düştü. Uçakta bulunan pilot ve pilot yardımcısı ile bölgede bulunan bir sivil hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı. Kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Aynur Sena Çabuk

