İran'da son 24 saatte 71 kişi korona virüsten öldü

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 92 bin 584'e, ölenlerin sayısının ise 5 bin 877'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 112 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 71 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede iyileşip taburcu olanların sayısının 72 bin 439'a ulaştığını ifade etti. Cihanpur, şu ana kadar 442 bin 590 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 2 bin 983 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

Aynur Sena Çabuk

