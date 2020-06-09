İran'da son 24 saatte 74 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Göreve başlayan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 95 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını ve bunlardan 901'inin hastaneye yatışının gerçekleştiğini belirten Lari, salgın nedeniyle 74 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 175 bin 927'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 425'e ulaştığını açıkladı. Ülkede toplam 138 bin 457 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Lari, 2 bin 639 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Aynur Sena Çabuk