İran'da son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 83 bin 505'e, ölenlerin sayısının ise 5 bin 209'a yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 294 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 91 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 59 bin 273 kişiye ulaştığını ifade etti.

Cihanpur, şu ana kadar 353 bin 12 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 3 bin 389 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

Aynur Sena Çabuk

