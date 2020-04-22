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İran'da son 24 saatte 94 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 94 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte 94 kişi daha hayatını kaybetti

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 5 bin 391’e yükselirken, vaka sayısı 85 bin 996 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 85 bin 996'ya, ölenlerin sayısının ise 5 bin 391'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 194 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 94 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, iyileşip taburcu olanların sayısının ise 63 bin 113'e ulaştığını ifade etti. Cihanpur, şu ana kadar 377 bin 396 korona testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 3 bin 311 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

Aynur Sena Çabuk
 

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