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İran'da son 24 saatte korona virüsten 48 kişi öldü

İran'da son 24 saatte korona virüsten 48 kişi öldü
İran'da son 24 saatte korona virüsten 48 kişi öldü

İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 48 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 589’a yükselirken, vaka sayısı 106 bin 220 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 106 bin 220'ye, ölenlerin sayısının ise 6 bin 589'a yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 529 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 48 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede toplam 85 bin 64 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktarırken 2 bin 696 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Aynur Sena Çabuk

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