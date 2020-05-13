İran'da son 24 saatte korona virüsten 50 kişi öldü

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte bin 958 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 50 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 112 bin 725'e, ölenlerin sayısının ise 6 bin 783'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 89 bin 428 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 735 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Aynur Sena Çabuk

