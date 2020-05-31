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İran'da son 24 saatte korona virüsten 63 kişi öldü

İran'da son 24 saatte korona virüsten 63 kişi öldü
İran'da son 24 saatte korona virüsten 63 kişi öldü

İran'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 artarak 7 bin 797'ye, vaka sayısı ise 151 bin 466'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Covid-19 salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 516 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyuran Cihanpur, virüs nedeniyle 63 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede toplam tespit edilen vaka sayısının 151 bin 466'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 7 bin 797'ye ulaştığını açıkladı.

Ülkede toplam 118 bin 848 kişinin virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 527 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Aynur Sena Çabuk
 

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