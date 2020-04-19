İran'da tavuk tüketimi azalınca yüz binlerce civciv itlaf edildi

İran'da tavuk etine talebin azalması nedeniyle yüz binlerce civciv, canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre bir kamyon kasasında bulunan yüz binlerce civciv önce boş araziye döküldü, sonra kepçeyle üzerlerine toprak atıldı. Civcivlerin itlaf edildiği anların görüntüleri ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Korona virüs nedeniyle tavuk etine olan talebin azalması ve bir günlük civciv üreticilerinin uyarılara rağmen üretimi azaltmamaları nedeniyle civcivlerin itlaf edildiği belirtildi.

İran Tarım Bakanı Yardımcısı Murteza Rızai, Covid-19 nedeniyle tavuk satışlarının azaldığını belirterek, "Covid-19 nedeniyle bir günlük civciv üretimine sınırlama getirilmişti. Ancak buna uymayan civciv üreticileri fazla kalan civcivlerini itlaf etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada bir günlük civcivlerin itlaf edildiği anların görüntülerinin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Rızai, "Bir günlük civcivlerin itlaf edilmesi kimseden istenilmedi. Sadece döllenmiş yumurtaların itlaf edilmesi gerekiyordu" dedi.

Aynur Sena Çabuk