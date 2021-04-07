İran'da tüm iş merkezleri ve restoranlar yeniden kapanıyor

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, ülkede artan korona virüs vakalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında kırmızı ve turuncu seviyedeki eyaletlerde uygulanacak yeni kısıtlamalar hakkında bilgi verdi. Herirçi, birçok iş yeri ve alışveriş merkezinin yasaklara rağmen hala açık olduğunu belirterek, "Maalesef başkent Tahran gibi birkaç şehirde, birkaç gün önce kırmızı seviyeye alınmalarına rağmen hala çok sayıda iş yeri açık. Kısıtlamaların dikkatle uygulanması gerekiyor" uyarısında bulundu.

Ülke genelinde kırmızı ve turuncu seviyedeki eyaletlerde uygulanacak kısıtlamalara ilişkin bilgi veren Herirçi, söz konusu eyaletlerde ikinci ve üçüncü seviyelerdeki iş gruplarının 2 hafta boyunca kapalı kalacağını belirterek, "Tüm parklar, sinema salonları, alışveriş merkezleri ve pasajlar, kuaförler, güzellik merkezleri ve kafeler 2 hafta boyunca kapalı olacak. Restoranlar paket servis yapabilir ancak içeri müşteri kabul edemezler" dedi.

Turuncu seviyede kapalı olacak iş gruplarına ilişkin de bilgi veren Herirçi, bu eyaletlerde de ikinci seviye iş gruplarının kapanacağını belirterek, "Ayrıca tüm spor salonları, sinema ve tiyatro salonları, tüm eğitim kursları ve anaokulları 2 hafta boyunca kapalı olacak" dedi.

Herirçi, "Bugün artan korona virüs vakaları nedeniyle sadece 11 şehir mavi seviyede. Kırmızı ve turuncu seviyelerdeki eyaletlerde yüzde 85 artış yaşandı. Ülke genelinde bugün 257 şehir kırmızı seviyede" ifadesini kullandı.

İran'da vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

İran'da korona virüs vakalarının sayısı 2 milyona yaklaştı. Son 24 saatte 20 bin 954 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 984 bin 348'e ulaştı. Son 24 saatte salgın nedeniyle 193 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 63 bin 699 oldu.

Aynur Sena Çabuk