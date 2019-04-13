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İran'da uyuşturucu operasyonu

İran'da uyuşturucu operasyonu
İran'da uyuşturucu operasyonu

İran’ın Kirman eyaletine bağlı Bem şehrinde 309 kilo ağırlığında ve 6 milyar 180 milyon tümen değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Bem şehrinde 309 kilo ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Bem Savcılığı tarafından yapılan açıklamada 309 kilo ağırlığındaki metamfetaminin Sistan ve Belucistan eyaletlerinden Yezd eyaletine taşındığı sırada emniyet güçlerince ele geçirildiği ifade edildi. 

Bem Savcısı Muhammed Ziyaleddin, emniyet güçlerince ele geçirilen uyuşturucu maddenin 309 kilo 700 gram ağırlığında olduğunu belirterek, ”Operasyon sonucu ele geçirdiğimiz metamfetaminin 6 milyar 180 milyon değerinde olduğunun tespit ettik” dedi.  

Aynur Sena Çabuk
 

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