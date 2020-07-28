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İran'da yakıt tankerlerinde büyük yangın

İran'da yakıt tankerlerinde büyük yangın
İran'da yakıt tankerlerinde büyük yangın

İran’ın Kirmanşah Eyaleti’ne bağlı Devlet Abad ilçesinde park halindeki yakıt tankerlerinde yangın çıktı.

İran’da yakıt tankerlerinde büyük yangın - Tıkla İzle

Kirmanşah Eyaleti Kriz Yönetim Sorumlusu Celil Balayi, sabah saatlerinde ağır yakıt tankerlerinin park halinde olduğu alanda, patlama sonrası büyük bir yangının rapor edildiğini açıkladı. Balayi, itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve yangın söndürme çalışmalarının başarıldığını belirterek, bir kaç kişinin çıkan yangından yaralandığını söyledi. Kirmanşah Eyaleti İtfaiye Sorumlusu Keyvan Mulki, park halindeki yakıt tankerlerinde patlama sonrası çıkan yangının başarılı bir şekilde söndürüldüğünü belirterek, “ Patlamanın neden yaşandığını bilmiyoruz. Çıkan yangında 6 tanker yandı” dedi.

Aynur Sena Çabuk

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