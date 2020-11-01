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İran'da yarından itibaren 25 eyalete giriş ve çıkışlar yasaklanıyor

İran'da yarından itibaren 25 eyalete giriş ve çıkışlar yasaklanıyor
İran'da yarından itibaren 25 eyalete giriş ve çıkışlar yasaklanıyor

İran’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yarından itibaren başkent Tahran dahil 25 eyalete giriş ve çıkışlar yasaklanıyor

Korona virüs salgının İran'da yeniden etkisini arttırması ile tedbirler sıkılaştırılıyor. İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarın yerel saatle 12:00'den itibaren Cuma gününe kadar başkent Tahran dahil 25 eyalette giriş ve çıkışların yasaklanacağı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, giriş çıkış yasağının Tahran, Kum, Elburz, Horasan-ı Rezevi, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Fars, Huzistan, Kürdistan, İsfahan, Loristan, Merkezi, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Erdebil, Kermanşah, Buşehr, Hürmüzgan, Yezd, İlam, Çahar Mehal ve Bahtiyari, Hamedan, Zencan, Semnan ve Kerman eyaletlerinde uygulanacağını açıkladı.

Aynur Sena Çabuk
 

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