İran'da yılın ilk 3 ayında 105 kişi idam edildi

İran'da idamlar artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres tarafından sunulan bir rapora göre, İran'da 1 Ocak ile 20 Mart arasında, çoğu azınlık gruplardan en az 105 kişinin idam edildiği belirtildi. İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM İnsan Hakları Konseyi önünde konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yardımcısı Nada Al-Nashif, İran'daki infazları kınayarak, "Genel Sekreter, uyuşturucuya bağlı suçlar da dahil olmak üzere infazların artmasından derin endişe duyuyor" dedi.

İran'da ölüm cezalarının ciddi suç teşkil etmeyen suçlarda ve adil yargılama standartlarıyla bağdaşmayan şekillerde uygulanmaya devam ettiğini belirten Al-Nashif, geçtiğimiz mart ayında uyuşturucuyla ilgili suçlamalardan ölüm cezasına çarptırılan 52 kişinin infaz edilmek üzere Şiraz Hapishanesi'ne nakledildiğini aktardı.

İran'da uluslararası hukuku ihlal ederek çocuk suçlular için ölüm cezasının kullanılmaya devam edilmesini de kınayan Al-Nashif, Ağustos 2021 ile Mart 2022 arasında, küçük yaşta olduğu iddia edilen en az iki kişinin idam edildiğini ve 85'ten fazla çocuk suçlunun idam cezasına çarptırıldığını aktardı. Al-Nashif, "Şubat 2022'de olumlu bir gelişme olarak, Yüksek Mahkeme 18 yıldır ölüm hücresinde olan bir çocuk suçluya verilen ölüm cezasını iptal etmeye karar verdi" dedi.

"Asılsız ve yanlış iddialar"

İran'ın Cenevre'deki BM Daimi Temsilci Yardımcısı Mehdi Ali Abadi ise yaptığı açıklamada, raporun Batılı ülkeler tarafından İran'ı damgalamak için BM'ye sunulduğunu öne sürerek, "asılsız ve yanlış iddialar" içerdiğini aktardı. Abadi, "Yüce insan hakları yasasının küçük bir siyasi araca indirgenmesi dehşet verici ve utanç verici" dedi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan verilere atıfta bulunulan raporda, İran'da 2020'de 260 kişinin, 2021'de ise 14'ü kadın olmak üzere en az 310 kişinin idam edildiği belirtildi.