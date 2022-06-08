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İran'da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı

İran'da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı
İran'da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı

İran’da yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

İran’da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı - Tıkla İzle

İran'ın Yezd kentine giden yolcu treninin 4 vagonu yerel saatle 05.30'da Tabas yakınlarında raydan çıktı. Olay yerine ambulans, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi yaptığı açıklamada, feci kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kurtarma ekiplerinin vagonlarda çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle can kaybının artabileceğini ifade eden Vali Rahimi, trenin raydan çıkmadan önce bir iş makinesiyle çarpıştığını söyledi.

Trende 348 kişinin bulunduğu öğrenildi.
 

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