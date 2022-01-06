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İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

İran'da yolcu uçağı pistten çıktı
İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

İran merkezli Caspian Airlines’a ait yolcu uçağı iniş takımlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle pistten çıktı.

İran’da yolcu uçağı pistten çıktı - Tıkla İzle

İran'da Meşhed-İsfahan seferi yapan Caspian Airlines'a ait Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı İsfahan Havaalanı'na inişi sırasında iniş takımlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle pistten çıktı. Yetkililer, yolcu uçağının piste inişi sırasında tekerleklerinin kırılması nedeniyle pistten çıktığını belirtti.

Pistten çıkan uçakta 110 yolcunun bulunduğu ve izdiham sırasında 5 yolcunun hafif yaralandığı ifade edildi. ABD yaptırımları nedeniyle İran yönetimi, yolcu uçaklarının teknik bakımlarını ve yedek parça ihtiyacını karşılayamadığı biliniyor.

Aynur Sena Çabuk
 

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