İran'daki depremde yaralı sayısı 194'e yükseldi

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün yerel saatle 13.38'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Batı Azerbaycan eyaleti Hoy kenti Valisi Zebihullah Kazımi, depremde yaralı sayısının yükseldiğini söyleyerek, “Depremde yaralananların sayısı 194'e yükseldi. Dün gece hastaneye başvuran yaralılardan 24'ünün hastaneye yatışı gerçekleşti ve 10 kişi ise ameliyat oldu” dedi.

Vali Kazımi, meydana gelen depremin ardından en büyüğü 4.1 olan 20 artçı depremin daha meydana geldiğini söyleyerek, “Şu an en büyük kaygımız depremzedelerin barınma sorunu. Şu ana kadar 850 çadır ve 72 saat yetecek şekilde gıda kolilerini depremden etkilen kişilere ulaştırdık” ifadelerini kullandı. Kazımi, depremin 500 konutta hasara neden olduğunu ve sonraki 72 saat içerisinde ise hasar miktarının ayrıntılı bir şekilde paylaşılacağını belirtti.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde toplam 20 artçı sarsıntının meydana geldiği kaydedildi.

Aynur Sena Çabuk



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