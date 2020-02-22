İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran'daki meclis seçimlerinde muhafazakarlar önde

İran'daki meclis seçimlerinde muhafazakarlar önde
İran'daki meclis seçimlerinde muhafazakarlar önde

İran’da 21 Şubat tarihinde yapılan meclis seçimleri sonrası, şu ana kadar açıklanan resmi rakamlarda muhafazakarlar ezici üstünlük sağladı.

İran'da 21 Şubat'ta ülke genelinde yapılan meclis seçimlerinde oyların sayım işlemine başlandı. İran Yüksek Seçim Kurulu tarafından şu ana kadar meclise girdiği kesinleşen milletvekilleri arasında 137 muhafazakar, 7 reformist ve 21 bağımsız bulunuyor.

Meclis seçimleri için oy sayma işlemleri devam ederken, Doğu Azerbaycan, İsfahan, Elburz, İlam, Kirmanşah ve Golistan eyaletlerinde bazı adaylar ikinci tura kaldı. İlk açıklanan sonuçlara göre başkent Tahran'da 5 milletvekili meclise girerken, bunlardan 4'ünün muhafazakar ve 1 milletvekilinin bağımsız olduğu belirtildi.

Ülke genelinde yapılan meclis seçimleri için oy sayma işlemleri devam ederken sayının 290'a tamamlanması için 137 adayın daha meclise girmesinin kesinleşmesi gerekiyor.

Aynur Sena Çabuk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.