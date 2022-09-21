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İran'daki protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi

İran'daki protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi
İran'daki protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi

İran’da Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

İran'ın başkenti Tahran'da Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınması ve sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda bilanço ağırlaşıyor. Kirmanşah kenti savcısı Şehram Kerami, kentte dün gece meydana gelen protestolarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kerami, “Ayrıca yaşanan çatışmalar sırasında 25 protestocu ve polisin yanı sıra protestocuların saldırısına uğrayan insanlar da yaralandı” ifadelerini kullandı.

Resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaya göre, emniyet güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmada Kürdistan'da 3, Kirmanşah'da 2 ve Şiraz'da 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Aynur Sena Çabuk

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