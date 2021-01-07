İran'dan ABD'de yaşanan olaylara ilk yorum geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da video konferans ile katıldığı Milli Projeler açılış töreninde yaptığı konuşmada, ABD'de Donald Trump taraftarlarının kongre binasına baskın düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ruhani, Trump popülizminin ABD ve dünyaya 4 yıllık süre içerisinde büyük zararlar verdiğini belirterek, “ABD ve Avrupa'daki tüm bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen popülizmin halen bu ülkelerde canlı olduğunu görüyoruz” dedi. Ruhani, Trump taraftarlarının Kongre binasına saldırmalarına ilişkin, “Batı demokrasisi kendi zayıflığını ve başarısızlığını göstermiştir” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine zarar verdiğini söyleyen Ruhani, “Popülist bir insanın ülkesine ve dünyaya nasıl zararlar verdiğini gördük. Suriye'den Yemen'e ve Filistin'e kadar Trump popülizmi bölgede büyük darbeler vurdu” dedi.

Joe Biden ile birlikte yeni ABD hükümetinin Trump'ın verdiği zararları telafi etmesini beklediklerini kaydeden Ruhani, “ABD ulusunun tekrar gerçek konumuna dönmesini umut ediyoruz” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısı üzerine Beyaz Saray önünde toplanan binlerce Trump taraftarı, gösteri sonrası kongre binasına saldırmıştı. Trump taraftarlarının kongreye saldırmaları üzerine kongre tahliye edilmiş ve Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmişti. ABD Kongresinde çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Aynur Sena Çabuk