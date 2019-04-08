İran'dan ABD'nin kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör listesine alma kararına İran'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör listesine alınmasını talep etti. Zarif, ABD yönetiminin kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek ABD'ye aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi. Zarif, Devrim Muhafızları'ın "terörist" ilan edilmesiyle ilgili İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine nota verildiğini ifade etti.

ABD'nin Devrim Muhafızlarını terör listesine alacağına ilişkin açıklamaya İran'dan bir diğer tepki ise İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe'den geldi. Felahatpişe yaptığı açıklamada önümüzdeki bir kaç saat içerisinde ABD ordusunun İran tarafından terör listesine alınacağını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Devrim Muhafızları'nın ABD tarafından terör listesine alınacağına ilişkin haberlere tepki gösteren İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Muhammed Ali Caferi ABD'nin böyle bir kararın ardından bölgede İran tarafından baskı altında olacağını belirterek İran'ın da ABD ordusunu terör örgütü olarak göreceğini söylemişti.

Aynur Sena Çabuk