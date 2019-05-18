İran'dan ABD'ye gözdağı:'Eğer hata yaparsanız pişman olursunuz'

Askeri bir törende konuşan İran Ordu Komutanı Tuğgeneral Abdurrahim Musevi, ordudaki tüm birimlerin her türlü tehdide karşı hazırlıklarının tam olduğunu belirterek ”Eğer düşman hata yaparsa pişman olur” ifadesini kullandı.

İran ordusunun kendisini yenilediğini ve tüm askeri birimlerin yeni askeri teçhizatlar ve eğitimlerle hazırlıklı olduğunu belirten Tuğgeneral Musevi, olası bir savaşta damarlarındaki son damlaya kadar ülke güvenliği ve milli çıkarlarını koruyacaklarını söyledi.

Aynur Sena Çabuk



