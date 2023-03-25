İran'dan ABD'ye tehdit: 'Suriye'deki üslere yönelik saldırılara derhal yanıt verilecek'



Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de geçtiğimiz perşembe günü İran'a ait bir intihar insansız hava aracının (İHA) terör örgütü DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait tesise gerçekleştirdiği ve 1 ABD'li sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığı saldırının ardından bölgedeki hareketlilik sürüyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada ABD güçlerinin Suriye'deki varlığının yasa dışı olduğunu belirterek, "İran, terörle başa çıkmak ve Suriye'de istikrarlı bir güvenlik oluşturmak için çok uğraştı ve bu ülkenin istikrarını tehlikeye atan her türlü eyleme karşı çıkacaktır. Suriye'de DEAŞ ve terörle mücadele amacıyla bu ülkenin hükümetinin talebiyle kurulan üslere saldırmak için herhangi bir bahaneye derhal karşılık verilecektir" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan bugün yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı gruplara yönelik misilleme saldırılarında 19 kişinin öldüğü duyurmuştu. Hava saldırılarında ölenlerin 3'ünün Suriye askeri, 11'inin rejim yanlısı Suriyeli, 5'inin de rejim yanlısı yabancı olduğu aktarılmıştı.

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