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İran'dan ateşkes açıklaması

İran'dan ateşkes açıklaması
İran'dan ateşkes açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes kararını olumlu karşıladıklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan ile Ermenistan arasında cephe hattında yapılan ateşkes kararını değerlendirdi. Zarif, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes kararını olumlu karşıladıklarını belirterek, “İran, Dağlık Karabağ konusunda varılan ateşkes kararını barışa atılan adım olarak olumlu karşılıyor. Her iki taraftan da uluslararası hukuka uygun ve toprak bütünlüğüne bağlı kalarak görüşmelere katılmalarını istiyoruz. Rusya'nın bu konudaki çabalarından dolayı da memnunuz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Rusya'nın daveti üzerine Moskova'da bir araya gelerek yerel saatle 12'den itibaren insani ateşkes kararı almıştı.

Aynur Sena Çabuk

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