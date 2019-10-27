İran'dan Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama

Twitter hesabı üzerinden DAEŞ terör örgütü lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulunan İran Hükümet Sözcüsü Rebii, Bağdadi'nin ölümü ile birlikte baskıcı ve yok edici terörizmin sona erdiğini ancak terör tehdidinin devam ettiğini belirtti.

Bin Ladin'in ölümüyle terörün sona ermediğini hatırlatan Ali Rebi, “Bağdadi'nin ölümü de DAEŞ terörünün sonunu getirmeyecektir.” dedi.

ABD'nin dünyada kendisini terörle mücadelenin temsilci gibi göstermeye çalıştığını belirten Rebii, ”ABD oluşturmaya çalıştığı söylemle medeniyetleri kendi tekeline almaya çalışıyor. Bölgemizde terör, ABD'nin sömürü ve askeri politikaları nedeniyle doğmuştur.” ifadelerini kullandı.

İran'ın DEAŞ ve benzeri terör örgütleri ile mücadele öncü olduğunu vurgulayan İran Hükümet Sözcüsü Rebii, İran'ın DEAŞ ile mücadelede diplomatik, stratejik ve ideolojik yaklaşımı savunduğunu belirtti.

Aynur Sena Çabuk