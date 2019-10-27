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İran'dan Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama

İran'dan Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama
İran'dan Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, DEAŞ terör örgütünün bombalar ve toplarla yok edilemeyeceğini belirterek, ”Örgüt hala büyümeye ve kendisini göstermeye devam etmekte. Aşırıcı düşüncelerle kendisini göstermekte ve bölgesel petro-dolarlarla büyümektedir. Her iki kaynağın da kurutulması gerek” dedi.

Twitter hesabı üzerinden DAEŞ terör örgütü lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulunan İran Hükümet Sözcüsü Rebii, Bağdadi'nin ölümü ile birlikte baskıcı ve yok edici terörizmin sona erdiğini ancak terör tehdidinin devam ettiğini belirtti.

Bin Ladin'in ölümüyle terörün sona ermediğini hatırlatan Ali Rebi, “Bağdadi'nin ölümü de DAEŞ terörünün sonunu getirmeyecektir.” dedi.

ABD'nin dünyada kendisini terörle mücadelenin temsilci gibi göstermeye çalıştığını belirten Rebii, ”ABD oluşturmaya çalıştığı söylemle medeniyetleri kendi tekeline almaya çalışıyor. Bölgemizde terör, ABD'nin sömürü ve askeri politikaları nedeniyle doğmuştur.” ifadelerini kullandı.

İran'ın DEAŞ ve benzeri terör örgütleri ile mücadele öncü olduğunu vurgulayan İran Hükümet Sözcüsü Rebii, İran'ın DEAŞ ile mücadelede diplomatik, stratejik ve ideolojik yaklaşımı savunduğunu belirtti.

Aynur Sena Çabuk

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