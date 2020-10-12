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İran'dan Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlaline tepki

İran'dan Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlaline tepki
İran'dan Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlaline tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesinden endişe duyduklarını belirterek, sivillerin hedef alınmasını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasına değindi. Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes kararını olumlu karşıladıklarını ve iki ülke arasında diplomasinin devam etmesini istediklerini belirtti.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesinden endişe duyduklarını belirten Hatipzade, “Sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasını ve sivillerin hedef alınmasını kınıyoruz” dedi.
Azerbaycan ve Ermenistan'ı ateşkese uymaya çağıran Hatipzade, “Her iki ülkenin de uluslararası hukuka bağlı kalmalarını, karşılıklı toprak bütünlüğüne saygı göstermelerini ve işgal edilen şehirleri boşaltmaya davet ediyoruz” dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Ekim Cumartesi günü, Karabağ'da karşılıklı cenazeleri ve esirleri değişmek için ateşkes kararı alınmıştı. Ateşkes kararının yürürlüğe girmesinin ardından Ermenistan ordusu Azerbaycan'nın Gence şehrini hedef almasıyla 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 34 kişi yaralanmıştı.

Aynur Sena Çabuk
 

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