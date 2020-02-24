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İran'dan gelen tren seferleri durduruldu

İran'dan gelen tren seferleri durduruldu
İran'dan gelen tren seferleri durduruldu

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye-İran arasında işleyen yük ve yolcu tren seferlerinin 23 Şubat tarihinde saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve İran'da da ölümlere yol açan korona virüs tedbirleri kapsamında TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye-İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi, Van Tahran yolcu treni ve yük tren seferlerinin 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı haftada bir gün çalışan Ankara-Tahran-Ankara (Trans Asya treni) ve yine aynı şekilde hafta bir gün çalışan Van-Tahran-Van (Van-Tahran treni) ile sağlanıyor.

Mevlüt Hasgül
 

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