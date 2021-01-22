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İran'dan golf oynayan Trump fotoğrafı ile intikam mesajı

İran'dan golf oynayan Trump fotoğrafı ile intikam mesajı
İran'dan golf oynayan Trump fotoğrafı ile intikam mesajı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Donald Trump’a benzeyen bir golfçüyü insansız hava aracı ile hedef alınmış şekilde göstererek tehdit etti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ı tehdit etti. Hamaney sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a benzeyen bir golfçüyü insansız hava aracı ile hedef alınmış şekilde gösterdi.

Hamaney'in Trump'ı tehdit eden paylaşımında, ABD'nin drone saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı vurgulandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat ziyareti sırasında Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

Aynur Sena Çabuk
 

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