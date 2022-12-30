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İran'dan Hürmüz Boğazı yakınlarında askeri tatbikat

İran'dan Hürmüz Boğazı yakınlarında askeri tatbikat
İran'dan Hürmüz Boğazı yakınlarında askeri tatbikat

İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyinde bulunan Basra Körfezi'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı "Zülfikar 1401" adlı yıllık ortak askeri tatbikatına başladı.

İran'dan Hürmüz Boğazı yakınlarında askeri tatbikat - Tıkla İzle

-İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla "Zülfikar 1401" adı verilen askeri tatbikata başladı. Tatbikat sözcüsü Ali Rıza Şeyh, dün gece saatlerinde askeri tatbikatın Basra Körfezi'nde bulunan Mekran sahiline çıkartma yapılarak başladığını belirtti. Ali Rıza Şeyh, "Askeri tatbikatımız ülkenin güneydoğusu, Mekran sahilleri, Hürmüz Boğazı ile Gevater Limanı ve Umman Denizi'ni kapsayacak şekilde başladı. Yıllık olarak gerçekleştirdiğimiz bu askeri tatbikat ile bölge güvenliğinin sağlanmasını, hızlı bilgi alışverişini ve güvenlik birimlerinin hazırlığını test ediyoruz" dedi.

Askeri tatbikatta insansız hava araçları, savaş uçakları, helikopterler, askeri nakliye uçakları ve denizaltıların yanı sıra komandolar ve hava indirme birliklerinin kullanılacağını belirten Ali Rıza Şeyh, İran Deniz Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda düşman saldırılarına karşı savunma tatbikatı gerçekleştirdiğini aktardı.

Aynur Sena Çabuk

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