İran'dan Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanmasına yönelik her türlü engellemeye karşılık boğazı kapatabileceklerini söyleyerek, "Her türlü tehdide karşı kendimizi savunmaktan geri adım atmayacağız” dedi.

ABD'nin, Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine alan kararına da tepki gösteren Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı General Tangsiri, Devrim Muhafızları'nın sadece askeri bir güç olmadığını belirterek, "Devrim Muhafızları İran'ın gelişmesinde her türlü role sahip bir güçtür. ABD'nin uyguladığı yaptırımlar her geçen gün askeri gücümüzü artırmakta” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır oldukları mesajını vermişti.

Aynur Sena Çabuk

