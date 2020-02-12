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İran'dan İsrail'e 'Suriye' uyarısı

İran'dan İsrail'e 'Suriye' uyarısı
İran'dan İsrail'e 'Suriye' uyarısı

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, İran'ın Suriye'deki çıkarlarına yönelik İsrail'den gelecek eylemlere yanıtlarının sert olacağını ifade etti.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, İsrailli bir yetkilinin İran'ı hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, "Bu rejimin İran'ın Suriye'deki ve bölgedeki çıkarlarına karşı saldırı veya aptalca eylemlerine yanıtı çok sert olacaktır" dedi.

İsrail'in işgalci bir terör devleti olduğunu ve Filistin ile birlikte diğer komşu ülkeleri tehdit ettiğini belirten Musevi, "Filistin ve diğer komşu ülkelerin toprakları İsrail tarafından işgal edilmekte ve yağmalanmakta" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, "İran'ın Suriye'deki varlığı o ülkenin daveti üzerine ve Amerika ile İsrail tarafından desteklenen terörizmle mücadele için devam etmekte ve İran Siyonist rejimin savaş yanlısı tehditlerini uluslararası kurum ve kuruluşlara da taşıyacaktır" dedi.

Aynur Sena Çabuk

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