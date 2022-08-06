İran'dan İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarına kınama

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ulusal Korona Virüs ile Mücadele toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze Şeridine dün başlattığı saldırıları kınayan Reisi, “Siyonist İsrail rejiminin cinayetleri karşısında gösterilen direniş, rejimin sonunu getirecek” dedi. İsrail'in başlattığı saldırılarla işgalci ve katil bir rejim olduğunu gösterdiğini söyleyen Reisi, “Bu saldırılar İsrail rejiminin çocuk katili ve işgalci olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ancak Gazze halkının direnişi bu çocuk katili rejimin çöküşünü hızlandırıyor” ifadelerini kullandı.

"Direniş güçlerini destekliyoruz"

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ise katıldığı programda İsrail'in saldırılarına ilişkin, “ABD ve işgalci İsrail rejiminin işlediği tüm cinayetlere karşı koymak için çalışıyoruz. Uygun zamanda gereken sert yanıtını vereceğiz” dedi. Kaani, İsrail'in askeri ve güvenlik sisteminin büyük bir çöküşe girdiğini ve İran'ın direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğini söyledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan Kaani, “ABD ve İsrail rejimi ile mücadelede fedakarlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Direniş güçlerini destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Aynur Sena Çabuk

