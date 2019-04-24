İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye uyarı: 'Varlığınızı bize borçlusunuz'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani basına yaptığı açıklamada, ABD'nin küresel petrol pazarını kendi tekeline almak istediğini söyleyerek, "Bıçak çeken bir ülkeyle müzakere yapmayız" ifadesini kullandı. ABD'nin İran karşısında yenildiğini belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bıçak çeken bir ülkeyle müzakere yapmayız. Onlar ne zaman mantıklı konuşmaya başlarlarsa biz de müzakereye hazır oluruz" dedi. ABD'nin tüm yaptırım ve baskılarına rağmen İran'ın komşu ülkelerle samimi ve çok iyi ilişkileri olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan ve BAE'yi uyararak, "Eğer İran olmasaydı bugün Suudi Arabistan ve BAE var olamazdı. Onlar varlıklarını İran'a borçlular" dedi.

ABD, İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlarda 8 ülkeye verdiği muafiyetleri uzatmayacağını duyurmuş ve İran'dan boşalan petrol ihtiyacını Suudi Arabistan ve BAE'nin karşılayacağını açıklamıştı.

Aynur Sena Çabuk

