İran'dan tahliye edilen Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği personeli Bakü'de

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırının ardından, İran'dan tahliye edilen büyükelçilik personeli ile aileleri ve büyükelçiliğe yapılan saldırıda hayatını kaybeden güvenlik müdürünün cenazesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye getirildi. Tahran Büyükelçiliğinden tahliye edilen 53 kişiyi taşıyan uçak başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinden tahliye edilen personeli Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halef Halefov ve tahliye edilen kişilerin yakınları karşıladı. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov'un naaşı ve saldırıda yaralanan 2 güvenlik görevlisi de uçakla Bakü'ye getirildi. Orhan Askerov'un naaşı askerlerin omuzunda cenaze arabasına taşınırken, saldırıda yaralanan 2 güvenlik görevlisi ise ambulansa taşınarak havalimanından hastaneye sevk edildi.

"Terör saldırısıyla ilgili İran bir devlet gibi sorumluluk taşıyor"

Azerbaycan'ın Tahran'daki Büyükelçiliğine yapılan saldırının kendileri için beklemedikleri bir zamanda yapıldığını belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halef Halefov, "Bu tür olayların yaşanması genel olarak mümkün değil ve kabul edilemezdir. Gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili İran bir devlet gibi sorumluluk taşıyor. Bu olay yaşandıktan sonra ilk işimiz İran'ın Azerbaycan'daki Büyükelçisini Dışişlerine davet etmek oldu. Elimizde olan bilgileri ve Azerbaycan'ın bu terör saldırısıyla ilgili tutumunu büyükelçiye ilettik. Onlardan esas talebimiz İran bu olaydan sorumlu olan bir devlet gibi gerçekleşen saldırıyı detaylı ve objektif bir şekilde araştırmalı ve suçluları cezalandırmalı, bu saldırının arkasında duran herkes bulunmalı ve adalet karşısını çıkararak yargılamalıdır. Bu bizim İran'dan ciddi bir talebimizdir" dedi.

"İran sorumsuz bir şekilde yanaştı ve bu terör saldırısı gerçekleşti"

Oluşan ortam nedeniyle zor da olsa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından İran'daki büyükelçiliğin çalışanlarının tahliye edilmesinin karara alındığını ifade eden Halefov, "Biz büyükelçiliğimizde çalışanların güvenliğinin sağlanması konusunda İran tarafında güvenimizin kalmadığını İran'a da ilettik. Defalarca İran tarafında Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliklerine karşı tehditlerin olduğunu kendilerine söylemiştik. Güvenlik önlemlerini arıtmalarını talep etmiştik. İran bu konuya sorumsuz bir şekilde yanaştı ve bunun neticesinde bu terör saldırısı gerçekleştirilmiştir" dedi.

"Soruşturmanın adaletle yapılmasını talep ediyoruz"

Azerbaycan'ın Tahran'daki Büyükelçiliğinin diplomatik faaliyetini tamamen durdurduklarını belirten Halefov, "Büyükelçiliğin korunması için 5 kişi orada kaldı. Tebriz'de Başkonsolosluğumuz var. Bu kararımız Başkonsolosluğumuz faaliyetine hiçbir etki etmiyor. Terör saldırısının ardından İran'ın bazı devlet kurumları bu saldırıyı ailevi problemden kaynaklanmış gibi kaleme vermek istediler. Bu çok saçmadır ve sadece kamuoyunu kandırma amacıyla yapılmıştır. Bizin elimizde bu suçla ilgili yeteri kadar delillerimiz var. Biz İran'dan bu soruşturmanın adaletle yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye edileceğini açıklamıştı

27 Ocak'ta Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, İran hükümetinden saldırgan ve azmettiricilerin belirlenmesini istediklerini belirterek, "Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Tahran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği, kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi tarafından 27 Ocak yerel saatle 08.30'da saldırıya uğramıştı. Saldırıda büyükelçiliğin Güvenlik Müdürü Orhan Askerov hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi ise saldırıyı engellerken yaralanmıştı. Saldırgan ise İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kamil Nadirli





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