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İran'dan Trump'a 'İsrailli provokatör ajanlar saldırı planlıyor' uyarısı

İran'dan Trump'a 'İsrailli provokatör ajanlar saldırı planlıyor' uyarısı
İran'dan Trump'a 'İsrailli provokatör ajanlar saldırı planlıyor' uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Irak’tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump’ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor” diyerek ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardı. Zarif, “Irak'tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump'ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Paylaşımına Trump'ı da etiketleyen Zarif, “Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için” diyerek Trump'ı uyardı.

Aynur Sena Çabuk

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