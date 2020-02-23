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İran'ın 12 eyaletinde korona virüsü nedeniyle eğitime ara verildi

İran'ın 12 eyaletinde korona virüsü nedeniyle eğitime ara verildi
İran'ın 12 eyaletinde korona virüsü nedeniyle eğitime ara verildi

İran Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle ülkedeki 12 farklı eyalette eğitime ara verildiğini duyurdu.

İran'da artan korona virüsü salgını nedeniyle Kum, Tahran, Elburz, Merkezi, Gilan, Hamedan, Kazvin, Golistan, Mazenderan, Hamedan, Erdebil ve Zencan eyaletlerinde tüm üniversite, okullar ve dini eğitim merkezleri hafta sonuna kadar tatil ilan edildi. Alınan tatil kararının uzatılabileceği belirtilirken başkent Tahran'da düzenlenmesi planlanan tüm kültürel ve sanatsal etkinlikler de iptal edildi.

İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgını ile alakalı yaptığı son açıklamasında onaylanmış vaka sayısının 28, ölü sayısının 5 ve şüpheli vaka sayısının ise 785 olduğunu bildirmişti.

Aynur Sena Çabuk

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