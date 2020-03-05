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İran'ın eski Suriye Büyükelçisi Şeyhülislam, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın eski Suriye Büyükelçisi Şeyhülislam, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
İran'ın eski Suriye Büyükelçisi Şeyhülislam, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

İran’ın eski Suriye Büyükelçisi Hüseyin Şeyhülislam, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'ın eski Suriye Büyükelçisi ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in bir önceki danışmanı Hüseyin Şeyhülislam'ın korona virüsü nedeniyle yattığı hastanede 67 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

İran İslam Koalisyonu Partisinin Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tahran milletvekili Fatıma Rehber'in de korona virüsü nedeniyle komada olduğu açıklanmıştı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdulrıza Mısri, daha önce yaptığı açıklamada 23 milletvekilinde korona virüsü görüldüğünü duyurmuştu.

Aynur Sena Çabuk
 

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