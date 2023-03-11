İran'ın Huzistan eyaletinde öğrenciler zehirlendi

İran'da 30 Kasım'dan bu yana toplam 25 eyaletteki 230 okulda 5 bini aşkın öğrencinin zehirlendiği vakalarda artış devam ediyor. İran medyasında yer alan haberde, Huzistan eyaletinin Ahvaz ve Abadan kentlerindeki iki okulda kız öğrencilerin zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldıkları açıklandı. Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Habib Heyber, Ahvaz kentinin Bağ Melik bölgesinde bir lisede öğrencilerin zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldıklarını söyleyerek, "Birkaç öğrenci zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavi sonrası öğrenciler iyileşerek taburcu edildiler" dedi.

Abadan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Seyyid Muhammed Muhammedi ise kentte bulunan Muin adlı bir kız okulunda bazı öğrencilerde zehirlenme belirtilerinin görülmesinin ardından öğrencilerin hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Hastaneye kaldırılan 17 öğrenciden 16'sı taburcu edildi, bir öğrencinin ise tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022'de Kum'daki Nur Teknik Lisesi'nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görülmüştü. İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, İran'da 30 Kasım'dan bu yana toplam 25 eyaletteki 230 okulda meydana gelen toplu zehirlenme vakalarında 5 bini aşkın öğrencinin zehirlendiğini açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney, kız öğrencilerin zehirlenmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, zehirlenme vakalarını "insanlık suçu" şeklinde adlandırarak, yetkililerden olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli şekilde cezaya çarptırılması talimatını vermişti.

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei ise ülke genelindeki okullara yayılan ve kız öğrencileri hedef alan saldırıları gerçekleştirenlerin "yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak" suçlamasıyla idamla yargılanacaklarını söylemişti.

Aynur Sena Çabuk



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