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İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem
İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hoy kentinde saat 06.16'da yaşanan 5,6'lık deprem Van ve çevre illerden hissedildi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kentinde, saat 06.16'da şiddetli deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, 5,6 büyüklüğündeki deprem 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Yüksekova, Hakkari ve Van'da da hissedildi'

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda sarsıntının Yüksekova, Hakkari ve Van'da da hissedildi belirtildi. Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu öğrenildi.

Metin Tek
 

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