İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmen görevine başladı

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen devir teslim töreni ile resmen görevine başladı. 115 ülkeden 265 davetlinin katıldığı törende, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Nijer Meclis Başkanları ve Umman ile Kuveyt dışişleri bakanları yer aldı.





Törene Türkiye'ye temsilen TBMM Başkanı Şentop katıldı

Reisi'nin yemin törenine Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Mustafa Şentop katılırken, Şentop'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşlik etti. Tören öncesi Şentop, davetliler ile çekilen aile fotoğrafına katıldı.





“Atom bombası ve nükleer silahı dini açıdan haram olarak görüyoruz”

Yemin töreni sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, hükümeti döneminde İran'da adaleti sağlayacağını ve yeni bir İran oluşturacağını belirtti. İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında da konuşan Reisi, nükleer politikalarının barışçıl olduğunu vurgulayarak, “İslam Cumhuriyeti olarak atom bombası ve nükleer silahı dini açıdan haram olarak görüyoruz. Nükleer faaliyetlerimiz tamamen barışçıl ve hiçbir ülke için tehdit değil” dedi.

Reisi, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini ve bu yöndeki tüm diplomatik çözüm yollarını destekleyeceklerini ifade etti. Bölge ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Reisi, “Ben kardeşlik ve dostluk elimizi tüm bölge ülkelerine özellikle komşu ülkelere uzatıyorum. Dış politikada önceliğimiz komşu ülkeler ile yakın ilişkiler geliştirmek olacak” dedi.



Aynur Sena Çabuk

