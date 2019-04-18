İranlı bakan Şam dosyasını Erdoğan'a sundu

Suriye'deki krizi sonlandırmak ve siyasi bir çözüm bulmak için uluslararası diplomasi trafiği hız kazandı. İran Dışişleri Bakanı Zarif dün mevkidaşı Mevlût Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunan İranlı bakan, önceki gün Şam ziyaretine işaret ederek “Beşar Esad'la uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın bir raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağım” dedi. Zarif “Son üç yılda Astana süreci çerçevesinde Suriye'de huzuru büyük oranda sağlamayı başardık. Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye'de çabalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. Suriye'de siyasi çözüm için İran ve Rusya ile işbirliği yapma kararı aldıklarını hatırlatan Çavuşoğlu ise Astana süreci ve Soçi süreci ile bunun faydasının görüldüğünü söyledi. Çavuşoğlu “Suriye'de kalıcı bir barış, İdlib'te ateşkesin devamı için ABD'nin çekilme kararı dâhil tüm konuları birlikte koordine etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Anayasa komisyonunun kurulması için de yine samimi gayretleri bütün dünya görmektedir” ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ise görüşmesinden sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Ana gündemin Suriye olduğu görüşmede; ABD'nin İran'a karşı ambargosu, terörle mücadelede işbirliği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de ele alındığı belirtildi. Ayrıca Zarif'in Çavuşoğlu ile basın toplantısında sözünü ettiği raporu da Erdoğan'a sunduğu bildirildi.

MEKİK DİPLOMASİSİ

Bu arada BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen de hafta başında Şam'ı ziyaret etti. Pedersen, Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim ile bir araya gelerek Suriye'nin yeni anayasası hazırlıkları üzerine görüştü. Suriye'nin resmî haber ajansı SANA, BM diplomatı ve Suriye Dışişleri Bakanı'nın Suriye'deki politik süreci ilerletmek ve tamamlamak üzerine sürdürülen çabalarla ilgili görüş alışverişi yaptığını bildirdi. SANA bu çabalar arasında savaş sonrası bir anayasayı hazırlamakla görevlendirilmiş bir komitenin kurulmasının da bulunduğunu kaydetti. Pedersen ayrıca Suriye muhalefetiyle de görüşmelerde bulundu. Öte yandan, Suriye konulu Astana görüşmelerinin Türkiye, Rusya ve İranlı heyetlerinin katılımıyla 25-26 Nisan tarihlerinde başşehir Nur Sultan'da gerçekleşeceğini duyurdu. Ürdün ve BM'nin de gözlemci olarak katılacağı toplantıda Suriye için anayasa komitesinin oluşturulması, komitede yer alacak isimlerin netleştirilmesi ve sahadaki son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi